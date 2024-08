Gegner ist Ü38-Auswahl des RSV 09 Hückeswagen Schalke spielt wieder an der Schnabelsmühle

Olaf Thon (l.) gegen Matthias Scherz – Schalke 04 gegen den 1. FC Köln: 2000 Zuschauer sahen am 22. August 2009 das Spiel der Traditionsmannschaften zur Eröffnung des Kunstrasenplatzes an der Schnabelsmühle. Am 31. Mai treffen die Schalker auf eine Ü38-Auswahl des RSV 09 Hückeswagen.

Foto: Dörner, Hans (hdo)