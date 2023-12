Schachspielgemeinschaft Hückeswagen Schach spielen mit Spaß und ohne Stress

Die Stimmung ist gut im Café KiWie. Wie jeden Montagabend trifft sich die Schachspielgemeinschaft in Wiehagen zum gemeinsamen Schachspiel. Dieses Mal wird auch ein wenig der Advent gefeiert. „Eigentlich ist es so eine Art nachgeholtes Sommerfest, denn das hat in diesem Jahr nicht stattfinden können“, sagt Lothar Schnell. „Somit haben wir das nun eben im Winter gemacht – es ist unser erstes Zusammenkommen in dieser Form seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.“