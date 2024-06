Hückeswagener Geschäft setzt auf Online-Handel „Schaben und Co.“ erweitert Sortiment an neuem Standort

Geschäftsführer René Weiß hatte Interessenten, Kunden und Kollegen zur Wiedereröffnung eingeladen, bei der es nicht nur Insekten und Reptilien zu bestaunen gab, sondern auch Gegrilltes und kalte Getränke angeboten wurden. Die Besucher kamen zahlreich, um sich die neuen Waren-, Verpackungs- und Zuchträume von „Schaben & Co.“ anzusehen. „Ich bin sehr positiv überrascht, dass es so gut angenommen wird“, freute sich der Geschäftsführer. Mit seinem Online-Shop hatte er zunächst in zwei Räumen im eigenen Zuhause angefangen. Zweieinhalb Jahre betrieb er als Einzelhändler ein Ladenlokal an der Weierbachstraße, bevor er im Mai in die leerstehende Halle auf dem ehemaligen Bêché-Gelände umgezogen war. „Ursprünglich wollten wir eine andere Halle mieten, doch da gab es Komplikationen mit den Heizmöglichkeiten“, berichtete der Online-Händler und Züchter. Doch Wärme ist das, was für die Zucht und Haltung der Reptilien, Amphibien, Skorpione und Vogelspinnen besonders wichtig ist.