Pokalhalbfinale in Hückeswagen „Wichtigstes Spiel der Vereinsgeschichte“ ist eine Hochrisiko-Partie

Kein Wunder, gibt es den zweiten Fußballverein aus der Schloss-Stadt nach dem Traditionsklub RSV 09 Hückeswagen, der zurzeit in der Kreisliga B spielt, noch nicht allzu lange. 2013 war der SC Heide auf dem Rockfestival „Rock am Ring“ aus einer Bierlaune heraus gegründet worden, zur Namensfindung diente damals ein ausrangiertes Ortseingangsschild der Ortschaft nahe der Bever-Talsperre. Nachdem die Hobbykicker vier Jahre lang in Freundschaftsspielen beweisen hatten, dass sie auch „richtige“ Vereinsmannschaften schlagen können, meldeten sie sich 2017 zum Meisterschaftsbetrieb an und stiegen in den folgenden beiden Saisons bis in die Kreisliga A auf. Platz drei hinter den beiden Aufstiegskandidaten SSV Dhünn und VfB Marathon Remscheid ist aktuell das erklärte Saisonziel.