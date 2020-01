Fußball in Hückeswagen : SC Heide: Klare Kante gegen Rassismus

Hückeswagen Der Hückeswagener Fußballverein musste sich wegen eines rassistischen Vorfalls beim Spiel gegen den FC Remscheid 2 vor dem Verbandssportgericht in Duisburg verantworten. Dabei kämpft der Klub offensiv gegen jeglichen Rassismus.

Unruhige Tage hat der SC Heide hinter sich. Der erst vor drei Jahren gegründete Fußballverein musste sich vor dem Verbandssportgericht des Fußballvereins Niederrhein in Duisburg verantworten. Der Vorwurf lautete, dass beim Meisterschaftsspiel der Kreisliga A gegen die zweite Mannschaft des FC Remscheid am 17. November seitens eines Zuschauers rassistische Kommentare gegenüber einem dunkelhäutigen Spieler der Remscheider gefallen seien. Konkret soll er am Sportplatz Schnabelsmühle gesagt haben: „Was bist du denn für ein dreckiger Bimbo? Verpiss dich bloß!“ Der Rufer soll einen grünen Schal, die Vereinsfarben des SC Heide, getragen haben.

Bei der Partie habe der Hückeswagener Verein auch einen Linienrichter stellen müssen. „Der hat seine Fahne im Affekt kaputtgehauen. Das haben wir noch vor Ort bezahlt und auch eine Strafe dafür bekommen. Das ist völlig in Ordnung. Aber uns Rassismus vorzuwerfen, geht gar nicht“, sagt Zrock. Dennoch hatte der Schiedsrichter eine entsprechende Eintragung im Sonderbericht zum eigentlichen Spielbericht vorgenommen. Diese wurde am Wochenende in Duisburg verhandelt.

Zur Verhandlung waren nicht nur der Vorstand um Zrock nach Duisburg gefahren, sondern auch einige Fans. Im Vorfeld hatte sich der Vorsitzende kämpferisch gezeigt: „Wenn uns das jetzt beim Verbandssportgericht so ausgelegt würde, dass wir auch nur irgendetwas mit Rassismus zu tun haben könnten, dann werde ich vor’s Zivilgericht ziehen. Denn letztlich ist das auch Rufschädigung, mit der wir dann zu tun hätten.“ So hätten sich bereits bei Bekanntwerden der Vorwürfe zahlreiche Leute an ihn gewandt mit der Frage, was denn da los sei. „Auch für Sponsoren ist so ein Ruf natürlich ein rotes Tuch“, sagt Zrock. Und Dworski betont: „Ich will unseren Verein in der Öffentlichkeit wieder in dem Licht sehen, in das er auch gehört.“