Jahreshauptversammlung: SC Heide plant zweite Fußballmannschaft

Hückeswagen Der sportlich sehr erfolgreiche SC Heide hatte zur zweiten Jahreshauptversammlung eingeladen. 48 Mitglieder hat der Verein derzeit, 38 nahmen an der Versammlung teil – eine Quote, von der andere Vereine nur träumen können.

Dass aus einem „Spaßverein“ eine ernstzunehmende Fußballmannschaft entstehen kann, hat der SC Heide eindrucksvoll bewiesen. Der schnelle Aufstieg in die Kreisliga B war der größte Erfolg der jungen Mannschaft. Neu erklärtes Ziel ist die Gründung einer zweiten Mannschaft. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitagabend in der Gaststätte „Zum alten Markt“ war Trainer Norman Kirschsieper voll des Lobes für seine Spieler. „Wir haben den Aufstieg locker durchgezogen, und für uns ist mehr drin als nur Mittelfeld“, sagte der Trainer. Eine zweite Mannschaft sei jedoch dringend nötig, damit die Leute, die sonst auf der Bank sitzen, Spielpraxis bekommen. Auch einen Aufstieg in die Kreisklasse A hält Kirschsieper für durchaus realistisch. „Ich weiß, was Ihr im Stande seid zu leisen“, sagte er an die Spieler gewandt.