Hückeswagen bekommt neue Nachwuchskicker : Heider Löwen erobern den Platz

Beim Schnuppertraining des SC Heide zeigt Jugendtrainer Bojan Hergula dem Nachwuchs, was zu tun ist. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Richtig viel Spaß hatten die Kinder beim ersten Fußballtraining des SC Heide.

Koordinationstraining, Schusstechnik, Pässe kicken, Bälle annehmen und Einwürfe üben waren die Inhalte des ersten Trainings der Heider Löwen. Am vergangenen Samstag und Sonntag kamen mehr als 30 Kinder auf den Sportplatz an der Schnabelsmühle, um erstmalig mit den Trainern des SC Heide zu kicken.

Die Brüder Liam (11 Jahre) und Elias (12) waren anschließend zwar geschafft, aber auch sehr begeistert. „Das Spiel am Ende hat am meisten Spaß gemacht“, sagten die Nachwuchskicker, die Bayer-04-Leverkusen-Fans sind und auch Trikots ihrer Lieblingsmannschaft trugen. Das könnte sich aber bald ändern, denn der Fußballverein SC Heide möchte seinen eigenen Nachwuchs etablieren und eine Jugendabteilung gründen. Und die würden dann in den Vereinsfarben Schwarz-Grün auflaufen.