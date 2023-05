Sportverein in Hückeswagen Heide-Fußballer absolvieren Reanimationskursus

An die schlimmen Szenen erinnern sich Fußballfans nur ungerne zurück: Am 12. Juni 2021 kam es zu einem medizinischen Vorfall, der medial sehr bekannt wurde: In der 43. Minute im Fußball-EM-Vorrunden-Spiel Dänemark gegen Finnland erlitt der Däne Christian Eriksen einen Herzstillstand, brach zusammen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Nur dem schnellen Eingreifen seiner Mitspieler ist es vermutlich zu verdanken, dass der Däne ohne bleibenden Schäden überleben konnte.