Hückeswagener Fußball : SC Heide an Kölner Straße mit eigener Geschäftsstelle

SC Heide an Kölner Straße mit eigener Geschäftsstelle

Hückeswagen Es gibt ihn erst seit wenigen Jahren, jetzt hat er sogar seine eigene Geschäftsstelle: Der SC Heide, 2013 aus einer Bierlaune zunächst als Hobbyclub gegründet, richtet sich an der Kölner Straße ein.

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Professionalität für den SC Heide. Seit dem 1. Juli hat der Fußballverein, der 2013 auf dem Rockfestival „Rock am Ring“ aus einer Bierlaune heraus gegründet wurde, eine eigene Geschäftsstelle. „Wir wollten unsere Verwaltung zentralisieren, deswegen haben wir den Raum an der Kölner Straße 2 angemietet“, sagt Vorsitzende Kevin Zrock auf Anfrage unserer Redaktion.