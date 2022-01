Abfallentsorgung in Hückeswagen : „Sauerei“ mit illegal abgeladenem Müll

Reinshagensbever Unbekannte haben nahe der Bever-Talsperre gut zwei Dutzend Säcke mit Abfall in der Natur entsorgt. Sollten sie ermittelt werden können, droht ihnen ein Bußgeld bis 600 Euro.

Es ist kein schöner Anblick, der sich dem Wanderer auf dem Parkplatz zwischen dem Beverdamm und der Einfahrt zur „Zornigen Ameise“, oberhalb der Siedlung Kleineichen, bietet: Gut zwei Dutzend Säcke sind dort kürzlich „bei Nacht und Nebel“ abgeladen und auf diese Weise entsorgt worden. Immerhin am Rand des Platzes, was die ganze Sache aber auch nicht besser macht. Ein Leser hatte die wilde Müllkippe jetzt bei einem Spaziergang entdeckt.

Die Stelle scheint beim Ordnungsamt als „Müllabladeplatz“ bekannt zu sein, denn dessen stellvertretender Leiter Roland Kissau berichtet auf Anfrage unserer Redaktion: „Ab und zu liegt auf diesem Parkplatz mal ein Sack, aber in diesem Umfang ist es das erste Mal. Das ist ja eine ordentliche Sauerei!“ Da das ein städtischer Parkplatz ist und die Stadt mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband einen Kooperationsvertrag hat, wird der wilde Müll jetzt vom BAV abgeholt und entsorgt. „Wir gehen der Sache nach“, versichert Burkhard Rösgen, Leiter der Abfallwirtschaft. Wenn etwa in einem der Säcke eine Adresse oder ein sonstiger Hinweis auf den Verursacher gefunden wird, werde eine Anhörung gemacht. Zudem erfolgt eine Meldung ans Kreisumweltamt, das dann einen Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet. Der Bußgeldkatalog bei der illegalen Müllentsorgung sieht bei dieser Größenordnung nach Einschätzung von Rösgen etwa 500 bis 600 Euro als Strafe vor – wenn denn der Verursacher ermittelt und ihm die Tat nachgewiesen werden kann.

Nachvollziehbar ist das Verhalten der Unbekannten für die Mitarbeiter von Stadt und BAV jedoch nicht. „Über die ,normale‘ Abfallentsorgung wird man hier eigentlich seinen ganzen zu Hause anfallenden Müll problemlos los“, betont Kissau. Das sei zudem kostenfrei und auch einfacher, argumentiert Rösgen. Selbst wenn mal etwas mehr oder außerhalb der üblichen Abfuhr anfallen sollte, gibt es laut Kissau noch den Bringhof, An der Schlossfabrik, mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Oder man stellt Restmüllsäcke am Entsorgungstag neben die Tonne. „Die bekommt man bei Spielwaren Heinhaus und kosten sieben Euro“, weiß der Ordnungsamtsmitarbeiter.

Burkhard Rösgen bittet darum, hinzusehen. Wer jemanden dabei entdeckt, wie er Abfall in der Natur entsorgt, sollte das dem BAV mitteilen – an die Hotline ☏ 0800/8058050 oder per E-Mail an mail@bavmail.de.