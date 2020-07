Hückeswagener Kultur : Sascha Thamm präsentiert im Island seine Lieblingsstücke

Der Poetry-Slammer Sascha Thamm gastiert am Freitag im Kultur-Haus Zach. Foto: Anette Hammer

Hückeswagen Zum Zehnjährigen auf der Bühne gastiert der Poetry-Slamer am Freitag, 31. Juli, im Kultur-Haus Zach. Es ist der dritte Auftritt des Remscheiders im Island. Der Vorverkauf hat begonnen.

Seit inzwischen zehn Jahre bergeistert der bergische Poetry-Slamer, Comedian und Autor Sascha Thamm nun schon sein Publikum. 2010 stand der Remscheider erstmals mit seinen selbst verfassten Texten auf einer Bühne – und seither etwa 400 Mal. Davon zweimal im Hückeswagener Kultur-Haus Zach (2014/2015). Nun kommt Thamm wieder: Das Beste seiner Auftritte auf Comedy-Bühnen, Lesungen und bei Solo-Shows präsentiert er am kommenden Freitag in seinem Programm „Best of“ im Kultur-Haus Zach.

Das Publikum bekommt an diesem Abend seine Lieblingstexte zu hören. Und er zeigt Dias, die er bei Ebay ersteigert hat. Anhand derer wird Thamm sein Leben Revue passieren lassen. Klingt schräg? Mag sein, aber es werde noch viel schräger und unfassbar lustig, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses Zach. In zehn Jahren habe Thamm die unterschiedlichsten Dinge erlebt, berichtet Noppenberger: „Stürmischen Applaus, gebannte aufmerksame Stille oder eine Thekenkraft, die während des Textes ganz entspannt die Milch für einen Kaffee aufschäumte und dabei mehr Dezibel verströmte als Metallica im Olympiastadion.“ All das verpackt der Poetry-Slamer in seiner Show „Best of“.

Der Remscheider gewann unzählige Poetry-Slams, den NDR- Comedy-Contest und die Goldene Feder Lüdenscheids. Sein Buch „Dynamitfischen in Venedig“ war Buchtipp der Woche bei WDR 2 und sorgte für „tassenweise Lachtränen“. Mit diesem Programm war er auch vor einigen Jahren im Island zu sehen. Vor kurzem erschien sein zweites Buch „Wildwasser-Rafting im Nichtschwimmerbecken“.

Karten zum Preis von zehn Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro. Allerdings werden alle Besucher gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen müssen zudem alle beim Betreten des Kulturhauses einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann, und sich in einer Liste zur eventuellen Nachverfolgung eintragen. Handdesinfektion steht unter anderem am Eingang zur Verfügung.

Fr., 31. August, 20.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

