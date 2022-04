Puffer schaffen für Hückeswagener Haushalt : Sanierung Friedhofswege gestoppt

Hückeswagen 120.000 Euro waren im Haushalt zur grundlegenden Instandsetzung eingeplant. Doch es gibt große Unsicherheiten beim Blick auf den städtischen Haushalt, bedingt immer noch durch die Pandemie, aber vor allem auch durch die Folgen des Krieges und die Massenvertreibung in der Ukraine.

Noch vor wenigen Monaten schien es aus Sicht der Stadt zwingend notwendig, mit dem großen Programm zur Sanierung der Fußwege auf dem Friedhof kontinuierlich voranzukommen. Doch was gestern noch wichtig war, hat heute an Bedeutung verloren: Zumindest in diesem Jahr wird die Stadt nicht weitermachen mit der Sanierung der Friedhofswege. Diese Entscheidung der Verwaltung teilte Bürgermeister Dietmar Persian jetzt dem Rat mit. „Wir wollen das Wege-Programm für dieses Jahr zurückstellen, denn es erscheint nicht so ganz lebensnotwendig“, sagte Persian in der Sitzung der Stadtverordneten am Dienstagabend.