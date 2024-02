Geflüchtete in Hückeswagen Sammelunterkunft in alter Schule wird erweitert

Die Stadt hat laut Stehl auch Wohnungen angemietet, allein sechs in einem größeren Wohnkomplex an der Gutenbergstraße und elf weitere im ganzen Stadtgebiet. In den Wohnungen werden nur Familien und Frauen in Wohngemeinschaften untergebracht, keine alleinstehenden Asylbewerber, bei denen es sich überwiegend um jüngere Männer handelt. Einige der Wohnungen sind aktuell nicht belegt, auch in den beiden Sammelunterkünften an der Peterstraße sind noch Plätze frei. Dabei handelt es sich nicht um Zimmer, sondern lediglich um freie Schlafstellen, also einzelne Betten in Mehrbettzimmern. Voll belegt sind die Unterkünfte in Scheideweg und an der Ewald-Gnau-Straße.