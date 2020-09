Gesundheit in Hückeswagen : Säuglingsernährung und der Klimawandel

Wipperfürth Helios Klinik hat eine Elternschule. Der Monat Oktober wird zum Stillmonat erklärt. Die künstliche Säuglingsernährung hinterlässt einen großen ökologischen Fußabdruck.

Unter dem Motto „Stillen unterstützen – Natur lässt sich nicht kopieren“ findet auch in diesem Jahr in der 40. Kalenderwoche die Weltstillwoche statt. Dem geburtshilflichen Team der Helios Klinik Wipperfürth liegt das Thema Bindung, Entwicklung und Stillen besonders am Herzen, so dass der Oktober in der Klinik zum Stillmonat wird, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.