Freiwillige Feuerwehr Hückeswagen : Rußbrand lässt Löschzug zum Birkenweg ausrücken

Wiehagen Eine defekte Revisionsklappe im Dachgeschoss hatte am Dienstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wiehagener Wohnhaus gesorgt. Feuerwehr und Schornsteinfeger rückten aus.

Die frühe Dunkelheit brachte es an den Tag: Als Anwohner des Birkenwegs in Wiehagen am späten Dienstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, Flammen aus dem Kamin eines Wohnhauses schlagen und zudem eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung sahen, riefen sie umgehend die Feuerwehr. Der Löschzug Stadt rückte kurze Zeit später aus, und am Einsatzort ging laut Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus umgehend ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Erkundung der Revisionsklappen und der Bereiche rund um den Kamin ins Gebäudeinnere vor.