Stadtplanung in Hückeswagen : Ruetger Boer ist der neue Mann im Bauamt

Rütger Boer ist der neue Stadtplaner der Stadt Hückeswagen. Ihm liegen die Themen Verkehrs- und Stadtplanung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der 36-jährige Niederländer hat am 1. November die Stelle als Schwangerschaftsvertretung von Kerstin Brinkmann angetreten.

Im städtischen Bauamt ist seit 1. November ein neues Gesicht zu sehen. Der 36-jährige Ruetger Boer hat die Schwangerschaftsvertretung von Kerstin Brinkmann übernommen, wird aber auch über diese Vertretungszeit hinaus im Bauamt tätig sein. Grund dafür sind vor allem die umfangreichen Planungsprozesse rund um die Projekte des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK), die vom Bauamt planerisch begleitet werden. „Wir werden wohl 2021 in die Umsetzung gehen, dahinter steckt jede Menge Arbeit, für die ausreichend Fachpersonal benötigt wird“, sagt Bauamtsleiter Andreas Schröder.

Boer hat seine niederländische Heimat bereits vor einigen Jahren in Richtung Deutschland verlassen. „Ich komme ursprünglich aus Arnhem, habe in Utrecht Raumplanung studiert und bin vor etwa sechs Jahren nach Deutschland gekommen“, sagt der 36-Jährige, dessen Frau aus der Schloss-Stadt kommt. Er habe sich immer schon für Verkehr und Straßen interessiert, auch das Bauen habe ihm schon als Kind viel Spaß gemacht. „Ich habe eine große Legosammlung, die ich schon als Kind von meinen drei großen Brüdern übernommen habe“, sagt der 36-Jährige und lacht. Noch heute sei er vom so simplen wie genialen Lego-Prinzip fasziniert und könne an keinem Lego-Laden vorbeigehen, ohne dort ein wenig herumzustöbern.

info Stationen in Koblenz und im Hunsrück Person Ruetger Boer ist 36 Jahre alt und kommt aus Arnhem in den Niederlanden. Von 2004 bis 2008 hat er in Utrecht Raumplanung studiert. Stationen Nach einigen Jahren in Koblenz und im Hunsrück lebt die Familie in Wipperfürth. Seine Frau kommt ursprünglich aus Hückeswagen, das Paar hat eine Tochter von zweieinhalb Jahren.

Im niederländischen Schulsystem habe er sich im späteren Teenageralter für die Themen Verkehrs- und Stadtplanung orientieren können. Das habe dann zu seinem Studium geführt. Er habe dann aber, bedingt durch die Wirtschaftskrise 2008/2009, in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, die mit klassischer Stadtplanung nicht so viel zu tun gehabt hätten. „2017 bin ich mit meiner Frau im Hunsrück gelandet, wo ich in einer Gemeinde in der Stadtplanung gearbeitet habe“, sagt Boer. Als er dann die Stellenausschreibung aus Hückeswagen, der Heimat seiner Frau, gesehen habe, habe er sich direkt beworben.

Wegen seines beruflichen Werdegangs habe er nach dem Studium nur kurz in niederländischen Gemeinden in der Stadtplanung gearbeitet. Daher bringe er nicht so viel Erfahrung aus diesem Bereich mit in die neue Stelle. „Aber ich informiere mich schon. Und ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden ist, dass hierzulande mehr freistehende Einfamilienhäuser gewünscht werden. Das ist so ein typisch deutsches Ding“, sagt der 36-Jährige. So würden in den Niederlanden mehr Mehrgenerationenhäuser geplant.

Neben den anstehenden ISEK-Planungen habe er als Nachfolger von Kerstin Brinkmann auch viel mit der Bauleitplanung zu tun. „Es gibt hier einige Projekte, etwa rund um die Bever-Talsperre. Dazu kommen auch noch verschiedene Bebauungspläne, die in Bearbeitung sind“, sagt Boer.