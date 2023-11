Altenzentrum in Hückeswagen Rückkehr von Stift-Bewohnern verzögert sich weiter

Für 17 Senioren könnte es in einigen Wochen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk geben. Denn Marc Schué, Geschäftsbereichsleitung Altenhilfe bei der Rheinische Gesellschaft für Diakonie in Leichlingen dem Träger des Johannesstifts, hat womöglich gute Nachrichten: Wenn alles gut läuft, sollen im Dezember die ersten Bewohner in ihre angestammten, frisch renovierten Zimmer ins Haus am Park zurückkehren. „Die Betten sind bezogen, die Zimmer geputzt – wir bräuchten nur die Türen aufzuschließen“, bestätigt er auf Anfrage unserer Redaktion. Und sobald der Kreis grünes Licht gibt, soll der Einzug der Bewohner am nächsten, spätestens am übernächsten Tag losgehen. Doch so weit ist man noch nicht.