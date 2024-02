Rudelsingen in Hückeswagen Ein Plädoyer für das Singen

„Singen macht glücklich“, davon ist André Schmidt überzeugt. Daher setzt sich der Kölner Gitarrist, Sänger und Songwriter seit vielen Jahren für das gemeinsame Singen ein. „Die Leute haben es über alle Generationen gemacht. Singen ist so schön ‚unverkopft‘ und wirkt sich auch rein körperlich positiv auf die Gesundheit aus“, sagte Schmidt am Freitagabend im Kultur-Haus Zach. Dort hatte er alle Sänger und Nicht-Sänger zum „Schmidtsingen“ eingeladen – und das bereits zum zehnten Mal. „Mal sehen, ob diese Zahl noch dreistellig wird – bezogen auf die Veranstaltung und die Zuschauer“, witzelte der Musiker. Schon beinahe traditionell begann der vergnügliche Liederabend mit dem Klassiker „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader, zog sich kurzweilig über Evergreens der Beatles, von ABBA, Elvis Presley und Udo Lindenberg bis zu deutschen Schlagern und kölschen Gassenhauern. Die Hemmung vor falschen Tönen nahm André Schmidt den rund 40 Zuschauern gleich zu Beginn des Liederabends: „Es gibt nur eine Regel: Laut singen!“, betonte Schmidt. Mit seiner Gitarre stand er vor der großen Beamer-Leinwand, auf der die Texte eingeblendet wurden. Vom ersten Ton an sang das Publikum begeistert mit und applaudierte nach jedem Stück nicht nur dem Vorsänger und Gitarristen, sondern auch sich selbst und den Mitsängern im Raum. Schon beim fünften Lied war der so entstandene Publikumschor dermaßen melodiesicher, dass André Schmidt in eine Zweitstimme wechseln konnte, was für zusätzliche Emotionen sorgte.