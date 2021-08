Nachwuchsfußballer des RSV 09 Hückeswagen : RSV-Förderverein unterstützt auch während Corona

Hückeswagen Seit 1961 wird der Raspo von einem Förderverein unterstützt. In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 gab es für mehrere Jugend-Teams Zuschüsse von jeweils rund 3000 Euro.

Vereinsarbeit lebt neben den Mitgliedern vor allem von den Menschen, die ehrenamtlich aktiv mitarbeiten. So wären die Spielerinnen und Spieler in einem Fußballverein wie dem RSV 09 ohne Trainer und Betreuer aufgeschmissen. Durch die Mitglieder kommen nun auch Gelder in die Vereinskasse, den auch ohne Geld würde ein Vereinsleben eher düster aussehen.

Corona-bedingt waren die Aktivitäten in den vergangenen beiden Jahren eher eingeschränkt. Sowohl in sportlicher als auch in fördernder Hinsicht sei nicht viel möglich gewesen, wie der alte und neue Vorsitzende Sascha Bieg am Rande der Jahreshauptversammlung am Freitagabend mitteilte. „Wir konnten aber dennoch in den beiden Geschäftsjahren 2019 und 2020 mehrere Jugend-Teams im RSV mit jeweils rund 3000 Euro Zuschüssen unterstützen“, sagte Bieg. So sei etwa eine Jugend-Mannschaft komplett mit neuen Rucksäcken ausgestattet worden – „die 2011er“, wie die Mannschaft des gleichen Jahrgangs sich selbst nennt, seien zudem auf einer Mannschaftsfahrt zur Kartbahn nach Kerpen gewesen. „Das dient der Förderung des Zusammenhalts im Team“, sagte Bieg.