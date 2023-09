Jugendfußball in Hückeswagen RSV-Förderverein kann weiterarbeiten

Er machte das zum einen daran deutlich, dass auch in den vergangenen drei Monaten der kommissarischen Leitung zwei Anträge von Jugendabteilungen für Trikots und Trainingsanzüge bewilligt und ausgezahlt worden sein. Aber auch Kassierer Klaus Bieg sprach das Thema an. „Wir haben in den vergangenen vier Jahren rund 12.000 Euro für die Jugend ausgegeben. Es ist fraglich, ob die Jugendabteilungen darauf verzichten könnten“ sagte er via Zoom-Zuschaltung, da er schon seit einiger Zeit in Friesland lebt. Auch wenn natürlich nicht die Zukunft des Raspo an sich zur Disposition stehe, wie mancherorts unter Spielereltern vermutet wurde. „Wenn sich der Förderverein einer Schule auflöst, wird ja auch nicht die Schule aufgelöst“, beruhigte Sascha Bieg.