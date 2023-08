Hückeswagener Fußballverein Letzter Aufruf, um Auflösung des RSV-Fördervereins zu verhindern

Wird Sascha Bieg der Letzte sein in einer langen Reihe von Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer des RSV 09 Hückeswagen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Donnerstag, 14. September. Denn an diesem Abend, ab 19 Uhr, ist zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Vereinsheim des Raspo am Sportplatz Schnabelsmühle geladen. Im Fokus steht dann eine Entscheidung. Gibt es einen neuen Vorsitzenden oder muss der Verein aufgelöst werden? Auch hierbei wird an diesem Abend Gewissheit herrschen.