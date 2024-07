Neugründung in Hückeswagen Rotary ist wie eine „Stress-Waschmaschine“

Ein Vierteljahr hat es nun noch einmal gedauert, aber nun ist es mit Urkunde besiegelt. Und das an einem für Norbert Adam Froitzheim ganz besonderen Tag. Denn der letzte Tag im Juni, an dem der District Governor 1810 2023-2024 die vom Europa-Afrika-Büro in Zürich bestätigte und unterzeichnete Gründungsurkunde des Rotary-Clubs Hückeswagen-Radevormwald zurück in die Schloss-Stadt brachte, war zugleich sein letzter Tag im Amt. „Das Rotary-Jahr endet am 30. Juni, heute ist mein letzter Termin“, sagte Foitzheim. Dann gehe es für ihn in den Rotary-Ruhestand. Der District Governor freute sich sehr, dass an diesem letzten Termin noch einmal ein „neues rotarisches Kind das Licht der Welt erblickt“. Und besonders schön sei, dass es geklappt habe, obwohl es keine leichte Geburt gewesen sei.