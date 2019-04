Hückeswagen : Rosengarten bleibt noch lange ohne Pavillon

Info

Historie Gut 140 Jahre hatte der Pavillon in einem Garten zwischen der Islandstraße und der oberen Altstadt gestanden, nachdem ein offenbar wohlhabender Hückeswagener Bürger ihn dort errichten ließ.

Umzug Was teuer gebaut wurde, muss auch teuer restauriert werden: Diese Erfahrung machte der Bergische Geschichtsverein (BGV) Anfang der 2000er Jahre, als es um die weitere Zukunft des Pavillons ging. Sollte er doch dem Neubau eines Mehrfamilienhauses weichen. Der damalige BGV-Vorsitzende Karl-Reiner Illgen († Januar 2009) machte sich dafür stark, ihn an anderer Stelle neu aufzubauen. Im Gespräch war zunächst das Freilichtmuseum in Lindlar, dann entschieden die Hückeswagener Politiker, dass das Denkmal in Hückeswagen bleiben soll. Der Rosengarten am Schlossplatz wurde als geeigneter Standort ausgeguckt.

Standesamt Seit Oktober 2002 steht dort das Häuschen, in dem Paare sich trauen lassen können