Hückeswagenerin tippt auf Sieg der Ungarn Das Herz schlägt in erster Linie ungarisch

So leicht, wie das Eröffnungsspiel der Fußball-EM gegen Schottland, wird es die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch, 189. Juni, gegen Ungarn nicht haben – da ist sich Rosalia Kormannshaus sicher. Die 62-Jährige ist in Ungarn geboren und schaut sich auch die Spiele der Europameisterschaft im Fernsehen an. „Mein Herz schlägt im Zweiertakt“, sagt die Wiehagenerin. Da Ungarn ihre Heimat ist, drückt sie natürlich auch der ungarischen Mannschaft die Daumen und tippt auf ein 2:1 für Ungarn. Zur Unterstützung ihrer Mannschaft ist sie in Besitz eines rot-weiß-grünen Trikots, das sie aus dem Urlaub in ihrer Heimat mitgebracht hat. In Deutschland seien fast ausschließlich Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold der deutschen Flagge erhältlich. „Ungarische Fanartikel kriege ich hier nicht“, bedauert Rosalia Kormannshaus.