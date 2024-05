Festival auf dem Schlossplatz Hückeswagen rockt gegen Rechtsextremismus

Danach waren die gar nicht mal so alten Herren von „Tasted“ dran, die mit einer enormen Spielfreude und einer sehr guten Songauswahl punkten konnten. So gab es nicht nur den „Rebel Yell“ von Billy Idol zu hören, sondern auch „Revolution“ von den Beatles, „Fire“ von Jimi Hendrix oder „Are You Gonna Go My Way“ von Lenny Kravitz. Und auch sie schafften es, die positive Energie ihrer Songs auf das mittlerweile deutlich dreistellige und sehr gut gelaunte Publikum zu übertragen. Schön war, zu sehen, dass die alten Klassiker, darunter auch der grandiose „Pinball Wizard“ von The Who oder „The Boys Are Back In Town“ von Thin Lizzy, noch immer so wunderbar funktionierten.