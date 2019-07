Spende aus Hückeswagen : Rockkonzert in Herweg bringt 400 Euro ein für „Buhay“

Daniel Zielke vom CVJM Herweg übergibt die 400-Euro-Spende aus dem Erlös von „Rock in der Scheune“ an Laura Pier, Gründungsmitglied von „Buhay“. Foto: Mehrnaz Hejabizadehha

Hückeswagen Das Benefizkonzert „Rock in der Scheune“ vom 22. Juni brachte einen Erlös von 400 Euro ein. Den übergab der CVJM Herweg nun an den Verein „Buhay“, der sich in der philippinischen Hauptstadt Manila vorwiegend um Straßenkinder kümmert.

CVJM Herweg „Rock in der Scheune“ (R.I.D.S.). Am 22. Juni fand dieses Musikfestival bereits zum siebten Mal statt, auf der Bühne standen die Bands „Nada“ (Punk-Rock, Wermelskirchen / Remscheid), „Hoix“ (Punk und Rock, Remscheid), „Roaches“ (Rock, Düsseldorf) und „Big Stroke“ (Alternativ / Rock, Hückeswagen). „Die Spenden gehen nach der Veranstaltung an eine zuvor auserwählte wohltätige Organisation“, schreibt Mehrnaz Hejabizadehha in einer Pressemitteilung. Dieses Mal entschied sich der CVJM Herweg für den Verein „Buhay“. Dessen zweiter Vorsitzenden und Mitorganisator des R.I.D.S-Festivals, Daniel Zielke, übergab jetzt 400 Euro Laura Pier aus Hückeswagen, Gründungsmitglied der Wohltätigkeitsorganisation.

Das Projekt „Buhay“ wurde 2017 gestartet. Seitdem verfolgt die Hückeswagenerin Joana Karlguth die Vision, am Ort Menschen in Not zu helfen. „Sie machte ihre Vision zu ihrer Lebensaufgabe, indem sie ihr Leben in Deutschland aufgab und auf die Philippinen zog“, berichtet Mehrnaz Hejabizadehha. Zusammen mit Laura Pier, die mittlerweile ebenfalls in der Hauptstadt Manila lebt, und dem weiteren Gründungsmitglied Moritz Kruschinski arbeitet sie mit etwa 20 Filipinos zusammen, die in verschiedenen Projekten Menschen jeden Alters in Not, vor allem Kindern und Jugendlichen, helfen und unterstützen. Die Hilfebedürftigen werden außerdem an entsprechenden Stellen vermittelt, die Hilfeleistungen anbieten, die von der Organisation nicht abgedeckt werden können.

„Der Begriff ,Buhay’ ist Tagalog und bedeutet Leben“, erläutert Laura Pier. Dieses Motto werde Tag für Tag gelebt. Nach eineinhalb Jahren erfolgreicher Wohltätigkeitsarbeit berichtet Laura Pier von Menschen, die sich durch die Unterstürzung der Helfer nach teils dramatischen Schicksalsschlägen sowohl psychisch als auch physisch stabilisieren konnten und nun eine positive Entwicklung vorweisen. „Auch diese Menschen werden in die Hilfsprogramme mit einbezogen, um weiteren Menschen mit Tat und Rat beiseite zu stehen“, erläutert Mehrnaz Hejabizadehha.

Zur täglichen Arbeit gehörten Leidenschaft und starke Nerven, seien die Helfer doch täglich mit Armut und Elend konfrontiert. Sie helfen zum Beispiel Kindern, die auf Müllbergen hausen, und Jugendlichen, die perspektivlos herumirren und Suizidgedanken haben. Des Weiteren verbringen die Gründungsmitglieder viel Zeit mit den jungen Filipinos. „Mit einigen von ihnen wohnen sie sogar Tür an Tür. Sie tanzen, singen und führen viele Gespräche über Freundschaft mit ihnen“, schreibt Mehrnaz Hejabizadehha. Häufig werde die Bibel herangezogen, um ihnen eine Orientierung zu bieten, ihr Leben mit Freude und Bedacht zu gestalten. Durch Gemeindearbeit und Patenschaften versuchten sie, solchen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten.

Diese wertvolle Arbeit werde durch Spenden unterstützt. „Jeder einzelne Cent wird in die Hilfebedürftigen investiert“, versichert Laura Pier. Sie und die anderen Gründungsmitglieder bekämen davon nichts.

www.buhay.online

