Live Acoustic Chart Show in Hückeswagen : Rock, Pop & Soul-Classics der 70er, 80er und 90er-Jahre

Live Acoustic Chart Show in Hückeswagen

Hückeswagen Entstanden ist das Cover-Projekt der beiden Vollblutmusiker Werner Weimar und Rolf Schumacher vor einigen Jahren. Ihr Programm besteht aus bekannten und gern gehörten Chart-Songs.

Das gibt ganz bestimmt einen stimmungsvollen Abend: Die Chart-Hits der 1970er, 1980er und 1990er-Jahre sind beliebter denn je. Wer sie nochmal hören will, sollte sich den Termin am kommenden Samstag, 1. Oktober, vormerken. Im Kultur-Haus Zach gastieren dann Sänger und Gitarrist Werner Weimar und sein Musiker-Kollege Rolf Schumacher am Saxophon. Sie präsentieren ab 20 Uhr die „Live Acoustic Chart Show“.