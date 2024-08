Konzert am Hückeswagener Schloss Rock und Klön am laufenden Band

Zuvor hatte Organisator Maximilian Süss aus Remscheid sich an das zahlreich erschienene Publikum gewandt. „Wir brauchen gute Künstler, die auftreten, wir brauchen Veranstalter, die das Ganze organisieren – und wir brauchen euch, das Publikum!“ Wichtige Worte in Zeiten, in denen der Kulturbetrieb sich zwar von der schwierigen Corona-Zeit erholt hat, aber immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpft. Das Konzept der Vorjahre, die Veranstaltungsreihe über den Becher- und Getränkeverkauf zu finanzieren, so dass die Konzerte an sich kostenlos waren, wurde auch in diesem Jahr beibehalten. Auch sonst sah Süss, der „Live auf‘m Schloss“ im Vorjahr zum ersten Mal ausgerichtet hat und ansonsten etwa mit dem Remscheider Löwen-Festival für Rock’n’Roll in der Nachbarstadt sorgt, keinen Grund irgendetwas zu verändern. „Es hat ganz hervorragend geklappt, also haben wir alles so gelassen, wie es war“, meinte er. Das Schloss sei eine wunderbare Kulisse für Konzerte, und auch bei der Bandauswahl sei für alle Geschmäcker etwas dabei.