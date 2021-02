Kostenpflichtiger Inhalt: Umzug innerhalb von Hückeswagen : Weinlädchen zieht in ehemalige Metzgerei

Rita Schuldner-Lapp zieht mit ihrem Wein- und Dekoladen vom Beginn der Islandstraße in die ehemalige Metzgerei Ferber im Island um. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Noch bis Samstag, 20. Februar, bleibt Ritas Weinlädchen geöffnet, bevor das Geschäft in die Räume der ehemaligen Metzgerei Ferber an der Islandstraße umzieht. Die Wiedereröffnung ist am 3. März geplant.