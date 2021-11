Richtfest am Schulneubau in Hückeswagen : Die Löwen-Grundschule wächst empor

Unterhalb der Skyline von Wiehagen ist gut zu erkennen, wie weit die Bauarbeiten am Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal bereits sind. Foto: Jürgen Moll

Brunsbachtal Der Neubau der Löwen-Grundschule liegt voll im Zeitplan, so dass an einen Umzug in den Sommerferien 2022 festgehalten werden kann. Am Freitag war Richtfest, in Kürze beginnt der Innenausbau des neuen Schulgebäudes.