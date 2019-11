Hückeswagen : Rewe-Kunden stiften Lebensmittel für die Islandtafel

Im Eingangsbereich des Rewe-Markts am Etapler Platz wird auf die Aktion für die Islandtafel hingewiesen. Die Tüten werden an der Kasse bezahlt, gefüllt werden sie später von Mitarbeitern des Markts. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Rewe-Markt ruft seine Kunden wieder auf, für Lebensmittel-Tüten für die Islandtafel zu spenden. Bis Samstag, 16. November, läuft die Aktion noch.

„Gemeinsam Teller füllen“ lautet das Motto der aktuellen Aktion im Rewe-Markt am Etapler Platz, von dem die Christliche Islandtafel profitieren soll. „Kunden bezahlen an der Kasse eine Spendentüte für fünf Euro, und die Lebensmittel erhält die Tafel in unserer Stadt“, berichtet Manfred Herzmann vom Vorstand der Islandtafel. Das sei eine enorme Hilfe für Besucher und Helfer der Tafel, die ohne Verluste den Bedürftigen zu gute komme. Die Lebensmittel werden kostenfrei an die Besucher verteilt, ein Teil wird aber auch in der Küche zum Kochen der Mahlzeiten, die dienstags und donnerstags an der Bachstraße ausgegeben werden, verwendet.