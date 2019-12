Amtsgericht in Wipperfürth : Rettungskräfte behindert und Polizist verletzt – Gericht verhängt hohe Geldstrafe

Wiehagen Nach dem Sturz einer jungen Frau vom Balkon behinderten drei Personen den Einsatz der Sanitäter und verhielten sich aggressiv gegenüber der Polizei. Von Gericht erhielten die Beschuldigten dafür eine deftige Geldstrafe.

Statistiken darüber, wie oft Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindert werden, gibt es nicht. Die Fälle nehmen jedoch drastisch zu, nicht allein durch Gaffer. In Hückeswagen war das im Februar der Fall, als in Wiehagen eine junge Frau gegen 5 Uhr von einem nicht allzu hohen Balkon stürzte. Ihr Freund (28), sowie ein Ehepaar (33 und 39 Jahre) riefen den Krankenwagen. Doch als die Rettungskräfte eintrafen und sich um die Verletzte kümmern wollten, eskalierte die Situation.

Am Wipperfürther Amtsgericht wurde nun gegen das Ehepaar und den 28-Jährigen, die gemeinsam in dieser Nacht mit reichlich Alkohol gefeiert hatten, verhandelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

„Wir fanden zunächst eine leblose Person vor, doch Atmung, Kreislauf und Herzschlag waren stabil“, sagte einer der Rettungsassistenten aus. Bei der Versorgung der Verletzten wären sie immer wieder von dem 39-Jährigen gestört worden. „Er wollte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung starten, die aber gar nicht nötig war“, fügte der Zeuge hinzu. Der jüngere Mann habe den Aggressor immer wieder zurückgehalten. „Die Beiden haben sich nachher selbst in die Wolle gekriegt. Es gab ein Gerangel und Geschubse, und einer wäre fast auf die Patientin gefallen“, sagte ein Notfall-Sanitäter aus. Schnell wurde klar, dass die Einsatzkräfte ihre Arbeit nicht ohne Unterstützung fortsetzen konnten, daher riefen sie die Polizei. Den ersten beiden Beamten gegenüber verhielten sich die drei Hausbewohner dermaßen aggressiv, dass sie mit Kabelbindern an Händen und Füßen fixiert werden mussten und weitere Verstärkung angefordert wurde. „Die Frau hat mit einem Schlüsselbund in der Hand versucht, mir ins Gesicht zu schlagen“, sagte eine Polizeibeamtin aus. Ihrem Kollegen trafen Schläge und Tritte der Männer am Körper und im Genitalbereich. „Ich war zwei Tage dienstunfähig“, sagte der 23-jährige Beamte, der über seinen Anwalt Schmerzensgeld für die Verletzungen einforderte. Die 33-jährige Frau hatte versucht, ihren Ehemann zu befreien und auch den Einsatz der Polizisten mit dem Handy gefilmt. „Zum Filmen gab es weder einen Grund, noch eine Berechtigung“, betonte der Richter.