Umweltschutz in Hückeswagen Resonanz lässt noch Luft nach oben

Stefanie Heymann hat fesgestellt, dass die Abfallsammelwoche noch nicht so etabliert ist in der Schloss-Stadt. Deutlich weniger Teilnehmer als zu Beginn des Frühjahrs beteiligten sich. Und das, obwohl die Stadt unter allen Teilnehmern attraktive Gewinne verlost. Der Tauschrausch auf dem Gelände des Wertstoffhofs an der Schlossfabrik erfreut sich dagegen immer großer Beliebtheit, „aber hier geht es den Menschen ganz deutlich mehr um den Tausch“, sagt Stefanie Heymann. Die Stadt biete da auch jede Menge Informationen zum Thema Nachhaltigkeit an, da sei die Resonanz eher verhalten. Inzwischen hätten sich aber einige private Initiativen auch über die sozialen Netzwerke oder WhatsApp gebildet. „Insofern glaube ich, dass unsere Aktionen vielleicht nicht so ganz unursächlich dafür sind, dass sich Menschen mit dem Thema beschäftigen“, meint die städtische Mitarbeiterin. Es sei doch schön, wenn sich Leute verabreden, die sich vorher überhaupt nicht kannten und nur einen kleinen Anstoß brauchten. Stefanie Heymann erinnert auch an das Engagement der Foodsaver oder der Kolpingsfamilie, die sich intensiv um die Themen Lebensmittelverwendung und Nutzung von Kleidung beschäftigen. Die Stadt wiederum lädt für kommenden Samstag, 30. September, 10 bis 13 Uhr, zu einer weiteren Aufforstungsaktion am Friedwald in Kleinhöhfeld ein.