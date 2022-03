Tipps für Berufseinsteiger : Berufskolleg gibt Bewerbungstipps

Hückeswagen Beim Bewerbertag der Einrichtung war die Resonanz leider gering. Dafür gab es bei der Veranstaltung mehr individuelle Beratung. Nach wie vor gilt: Der erste Eindruck ist entscheidend.

Chantal Stöcker, ehemaligen Schülerin des Berufskollegs, hatte diese Hilfe zu Beginn ihrer dualen Ausbildung nicht. „Ich würde meine Bewerbung mit dem jetzigen Wissen nicht mehr so schreiben“, sagte die gelernte Industriekauffrau. Sie hatte beim Besuch der Schule Zeit, sich mit ihren ehemaligen Lehrern zu unterhalten, da der Bewerbertag nur auf geringe Resonanz stieß. Enttäuscht waren die Lehrer und Schulleiter Gunnar Mühlenstädt dennoch nicht. „Wir haben die Schüler und Eltern schon im Vorfeld individuell nach Terminvereinbarung beraten“, berichtete der Schulleiter. Ein Bewerbungscoaching gebe es am Berufskolleg standardmäßig. „Wir bekommen die Bewerbungen als Datei zugeschickt, versuchen sie aber nicht zu perfektionieren, damit sie authentisch bleiben“, betonte Dr. Alexander Geist, Leiter der kaufmännischen Ausbildung am Berufskolleg. Wichtig sei beispielsweise, dass das Anschreiben kein Lebenslauf in Fließtext ist, sondern deutlich macht, dass man sich über das Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, informiert hat und was man für die Stelle mitbringt.