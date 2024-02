Besonderes Café in Hückeswagen Reparieren statt einfach nur wegwerfen

„Reparieren statt wegwerfen“ – so lautet seitdem das Motto. Und oft genug schaffen die Ehrenamtler das auch. „Bei den Kollegen in Wermelskirchen kann man auch die Kaffeevollautomaten hinbringen, die haben dort speziell weitergebildete Helfer“, sagt Hartmann. Am 6. Januar kam der 1000. Besucher in die Stadtbibliothek – mit einem kleinen Spielzeugtraktor. Der hat nicht mehr funktioniert, sagt Robin Borrmann, von Anfang an Teil des Helferteams im Hückeswagener Reparaturcafé. „Ich habe mir das dann angesehen, die Batterie war ausgelaufen. Vermutlich war da eine der billigen Zink-Kohle-Batterien mitgeliefert worden, die laufen gerne mal aus“, sagt er. Zwar hat er sich das Spielzeug mit nach Hause genommen, um es komplett in Stand zu setzen, wirklich schwierig gewesen ist es jedoch nicht. „Ich konnte den Traktor und auch den dazugehörigen Hänger ganz einfach auseinanderbauen. Irgendein Spezialwerkzeug war nicht nötig“, sagt er.