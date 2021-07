Instandsetzung in Hückeswagen : Reparaturcafé braucht dringend technische Unterstützung

Instandsetzung in Hückeswagen

Hückeswagen Im siebten Jahr seines Bestehens fehlt es dem kostenfreien, monatlichen Angebot in der Stadtbibliothek an entsprechenden Handwerkern. Die Verantwortlichen suchen daher nun Mitstreiter.

Das Reparaturcafé in der Stadtbibliothek, das am 4. Juli 2015 erstmals geöffnet hatte, ist eine Erfolgsgeschichte. „Bis zum Beginn des Corona-Lockdowns wurden 772 Geräte mit einer mehr als 80-prozentigen Erfolgsquote bearbeitet“, teilt Dr. Rainer Hartmann mit. An jedem ersten Samstag im Monat leisteten Ehrenamtler – Elektriker, Elektroniker, Ingenieure und Fernsehtechniker – zwei Stunden lang eine kostenfreie „Hilfe zur Selbsthilfe“. Durch Wohnortwechsel und Änderung persönlicher Umstände hat sich im Laufe der Zeit die Zahl der Aktiven jedoch deutlich reduziert auf gegenwärtig fünf. Der Initiator des Reparaturcafés sucht daher nun neue Mitstreiter.