Angebot der Hückeswagener Verwaltung Rentenberatung auch bei der Stadt möglich

Hückeswagen · Jutta Haybach bietet zwei Mal in der Woche einen kostenfreien Service an. Im Sozialausschuss erläuterte sie jetzt, wer diesen einmal in Anspruch nehmen sollte.

03.02.2024 , 06:59 Uhr

Bevor man den Ruhestand genießen kann, sollte man sich beizeiten in einer Rentenberatung informieren. Bei der Stadt hilft Jutta Haybach, etwaige Lücken bei den Unterlagen zu schließen. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Anders als die meisten anderen Städte und Gemeinden im Oberbergischen und im Umkreis bietet die Stadt Hückeswagen weiterhin eine Rentenberatung für ihre Bürger an. Sie ist gedacht als ein Service vor allem für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und deshalb nur unter Schwierigkeiten nach Gummersbach kommen können. Dort ist das Servicecenter der Deutschen Rentenversicherung Rheinland angesiedelt. Es ist die eigentliche Anlaufstelle für alle, die nicht nur einen Rentenantrag abgeben wollen, sondern umfassende Beratung im Vorfeld brauchen, zum Beispiel bei Klärung ihres Renten-Kontos oder bei Fragen zu den gesetzlich neu geregelten Hinzuverdienst-Grenzen oder dem möglichen Zukauf von Entgeltpunkten und Ähnlichem. Eine vorherige Termin-Vereinbarung ist beim Servicecenter unbedingt notwendig und online möglich. Einen Termin vereinbaren muss auch zwingend, wer die städtische Rentenberatung nutzen möchte. Denn die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung, Jutta Haybach, arbeitet in Teilzeit mit geringem Stundenumfang für die Stadt. Telefonisch ist die Terminabsprache unter 02192 88808 möglich. Sprechstunden der Rentenberatung finden im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz nur dienstags von 14 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr statt. Mit Wartezeiten von mehreren Wochen zwischen Anmeldung und Beratungstermin ist in jedem Fall zu rechnen. Das sagte Jutta Haybach, als sie jetzt im Sozialausschuss über ihre Arbeit berichtete. Der Bedarf an Rentenberatung werde in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen, denn aktuell kommen die geburtenstarken Jahrgänge ins gesetzliche Ruhestandsalter, sagte sie. Auch gesetzliche Neuregelungen erhöhen den individuellen Beratungsbedarf. Beratung vor Ort leistet neben Jutta Haybach der seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätige und entsprechend erfahrene Versichertenälteste Dieter Wurth. Termine mit ihm können unter Tel. 02192 5995 vereinbart werden.

(bn)