Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Die Renovierung der Pauluskirche ist auf Herbst verschoben

Hückeswagen Den Brautleuten, die in den nächsten Wochen in dem Gotteshaus heiraten wollen, soll noch ein schönes Ambiente geboten werden – ohne Gerüst.

Eigentlich sollte dieses Jahr als „Jahr der Baustellen“ in die Annalen der Evangelischen Kirchengemeinde eingehen. Doch zumindest in der Pauluskirche werden sich die anstehenden Arbeiten im Altar- und Kanzelbereich sowie an der Orgel noch bis in den Herbst, vielleicht sogar ins nächste Jahr verschieben. Das teilte Baukirchmeister Friedhelm Selbach auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die für Ende Mai / Anfang Juni vorgesehene Renovierung des Altar- und Kanzelbereichs wird aller Voraussicht nach erst im Herbst beginnen können“, sagte er.