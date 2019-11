Hückeswagen-Grunewald : Autofahrer (32) verursacht Unfall im Überholverbot

So sieht die Beifahrerseite eines Autos aus, wenn dessen Fahrer trotz Gegenverkehrs und Überholverbot überholt. Foto: Polizei

Hückeswagen Beim Überholen im Überholverbot stieß der Wagen eines Remscheiders mit einem entgegenkommendem und dem überholten Auto zusammen. Er fuhr trotzdem weiter, wurde aber kurz darauf von einem Zeugen angehalten. Jetzt hat der 32-Jährige richtig Ärger „an der Backe“.

Seinen Führerschein ist ein 32-jähriger Remscheider erst einmal los, nachdem er am Samstagabend auf der B 237 bei Grunewald – zwischen Hämmern und Mühlenberg – einen Unfall verursacht hatte. Zudem wird gegen ihn wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt, teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze am Montag mit. Nach einem weiteren Unfallbeteiligten sucht die Polizei derzeit noch.