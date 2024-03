Grenzgebiet von Hückeswagen und Remscheid Trauriges Ende für Brücke über Dörpebach

An seinem Grundstück führt die Alte Eisenstraße und somit auch der Wanderweg vorbei. „Über die Brücke konnte man früher gut gehen“, berichtet Diesing, der seit 25 Jahren dort lebt. Allerdings sei nie etwas an ihr gemacht worden – bis vor wenigen Wochen, als die Stadt Hückeswagen in Abstimmung mit der Remscheider Verwaltung dort aus Sicherheitsgründen den Bauzaun aufstellten. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte Andreas Schröder, Bauamtsleiter von Hückeswagen mit: „Auf Hückeswagener Seite ist das Ufergrundstück in Privatbesitz. Wir haben aber keinerlei Unterlagen zu dem Steg, und es führt kein öffentlicher Weg dorthin.“ Die Brücke finde sich in keinen Unterlagen. Etwas mehr Information steuerte die Stadt Remscheid bei: „Durch einen Grundstücksverkauf vor einigen Jahren würde die Alte Eisenstraße nun über ein Privatgrundstück führen“, berichtete Pressereferentin Nirogi Sujeenthiran nach Rücksprache mit den Technischen Betrieben Remscheid. Auf Hückeswagener Stadtgebiet sei keine rechtlich zulässige Verbindung von der Brücke an öffentliche Wege möglich, daher mache eine Sanierung auch keinen Sinn. „Es ist nicht vorgesehen, die Brücke zu sanieren.“