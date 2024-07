Regenrückhaltebecken in Hückeswagen Verstecktes Becken soll Katastrophe verhindern

Info

Starkregen Wenn es heftig regnet, wird zunächst das Regenüberlaufbecken bis zu einem Nutzvolumen von 440 Kubikmetern befüllt. Kommen weitere Niederschläge hinzu, steigt der Wasserspiegel an, so dass kurzfristig vorgereinigtes Mischwasser in das dahinter liegende Rückhaltebecken eingeleitet wird. Dieses wird gedrosselt in den Dörpebach eingeleitet, so dass es nicht zu einem Sturzbach kommt, der die Uferböschung beschädigt und Kleinstlebewesen im Bach tötet.

Überlauf Füllt sich das Becken, wird das Wasser zunächst über eine Drossel – also mit vermindertem Druck – an den Bach abgegeben. Ist das Becken voll, springt der sogenannte Überlauf an und das Wasser wird über diesen Weg in den Bach geleitet. Ab diesem Zeitpunkt fließt aus dem Becken genau so viel Wasser hinaus, wie ihm zufließt. Damit dies seltener passiert, wurde das Becken jetzt vergrößert.