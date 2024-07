Umfrage in Hückeswagen Wirte-Frust – Regen vermiest die Freiluft-Saison

„Dieses Jahr ist es ganz schlimm, dramatisch“, macht Atila Karaman, Betriebsleiter des beliebten Ausflugslokals in Großberghausen an der Bever-Talsperre, deutlich. Man könne sogar von Existenzbedrohung sprechen. „Bei Regen haben wir zu“, sagt er lapidar. „Man kann überhaupt nicht planen. Wir gucken in alle Wetterberichte, es ist wirklich schwer.“ Das unstete Wetter erschwere auch den Einsatz von Aushilfen, die ohnehin schon Mangelware seien. Langfristig soll ein neues Gasthaus an der „Zornigen Ameise“ Abhilfe schaffen, „wir warten noch auf die Baugenehmigung“. Seit zwei Monaten wartet man auch auf die neue Pumpe für die Hebe-Anlage, die durch das viele Wasser kaputt gegangen ist. Gäste müssen deswegen auf die öffentlichen Toiletten gehen.