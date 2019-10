Hückeswagener vor Gericht : Redseligkeit nach Unfall führt vors Gericht

Hückeswagen Weil er kurz unaufmerksam war, fuhr ein Hückeswagener im April an der Engstelle zwischen Hotel Kniep und Raiffeisenbank auf einen vor ihm haltenden Wagen auf. An sich nichts Besonderes, allerdings stellte der herbeigerufene Polizeibeamte eine deutlich erhöhte Redseligkeit sowie glasige Augen des 54-Jährigen fest.

Einmal nicht aufgepasst – und schon findet man sich vor dem Amtsgericht wieder. Diese Erfahrung musste jetzt ein 54-jähriger Hückeswagener machen, der am frühen Abend des 16. April mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen war. Weil er kurz unaufmerksam war, fuhr er an der Engstelle zwischen Hotel Kniep und Raiffeisenbank auf einen vor ihm haltenden Wagen auf. An sich nichts Besonderes, allerdings stellte der herbeigerufene Polizeibeamte eine deutlich erhöhte Redseligkeit sowie glasige Augen des 54-Jährigen fest. Eine Blutalkoholprobe ergab einen Wert von 0,46 Promille. Außerdem war der Mann ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Der 54-jährige Arbeiter war mit seinem Anwalt vor Gericht erschienen, der eine Erklärung im Namen seines Mandanten abgab.

Darin räumte er den Unfall grundsätzlich ein. „Aber nicht, weil er hoffnungslos betrunken war, sondern, weil er einen Augenblick nicht aufgepasst hat“, betonte der Anwalt. „Und weil er sich in einer emotional sehr aufgeladenen Situation befand.“ Denn die Mutter seines Mandanten sei stark dement und lebe in einem Pflegeheim. Die finanzielle Situation sei sehr angespannt, so dass er darüber nachdenken müsse, das Haus der Mutter, in dem er mittlerweile lebe, verkaufen zu müssen. „Mein Mandant hat auf der Rückfahrt vom Pflegeheim eine im Handschuhfach befindliche Dose Gin Tonic getrunken – ohne darüber nachzudenken, dass darin Alkohol sei“, sagte der Anwalt.