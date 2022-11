Hückeswagenerin bei TV-Datingshow : Rebeccas TV-Abschied ohne Happy End

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Rebecca Osmanbegovic kehrte nach Abschluss der Dreharbeiten für die TV-Datingshow „Love is King“ ohne festen Partner in die Schloss Stadt zurück.

Es war ein Abenteuer in die Welt der Fernsehmacher: Rebecca Osmanbegovic hatte sich für die neue TV-Datingshow „Love is King“ auf ProSieben beworben, um auf diesem Weg den Mann fürs Leben zu finden. Mit 14 Singles begab sich die 25-jährige Hückeswagenerin auf eine romantische Zeitreise in die royale Welt der Prinzen und Prinzessinnen. Nach der Ausstrahlung der sechsten und letzten Folge des TV-Formats am Donnerstagabend steht jedoch fest, dass die Hückeswagenerin ihre große Liebe letztendlich nicht gefunden hat. „Aber es hat mich bereichert und mir sehr viel Spaß gemacht. Dafür bin ich dankbar“, sagte sie vor der TV-Kamera. Die Frisörmeisterin und Studentin war in der Sendung schnell aufgetaut. Von der Beobachterin ging sie ins Flirten über und hatte als Prinzessin Rebecca immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. In der dritten Folge kam das Aus, als sie das Schloss nach einem Reitunfall ihres auserwählten Prinzen (Julian, 28) freiwillig verlassen hatte.