Hückeswagener Real- und Förderschüler besuchen Auschwitz „Jugendliche haben nächtelang von den Erlebnissen geträumt“

Um das Erlebte am Ende des Tages besser ausdrücken zu können, hatten die Jugendlichen Exponate und Momente fotografiert und aus ihren Aufnahmen Collagen entworfen. Diese präsentierten sie der Gruppe während der abendlichen Reflexion. „Das Fotografieren diente den Schülern als kreative Verarbeitung des Erlebten. Denn dadurch ist es oft einfacher, seine Gefühle zu zeigen“, erläutert Catherine Wasserfuhr. Das habe sich durch die kreativen Ausarbeitungen der vergangenen Jahre bewiesen. So hatten die Schüler Tagebucheinträge verfasst, einen Brief an sich selbst geschrieben und ihn erst nach einigen Wochen gelesen, Bilder gemalt und sogar die Entladerampe von Auschwitz mit Bausteinen nachgebaut.