Tag der offenen Tür an der Städtischen Realschule : Großes Interesse an der Realschule

Im Technikraum konnten die Schüler einen Holzwürfel mit Schleifpapier bearbeiten. Lehrer Jan von Palubitzki erklärt, was zu tun ist. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen In Kleingruppen und mit vorheriger Anmeldung erhielten Familien einen Einblick in die Schule. Am Glücksrad gab es kleine Geschenke, im Technikraum durften die Schüler mit Schleifpapier einen Holzwürfel bearbeiten. Die Realschule wird aufgrund der hohen Nachfrage noch einen weiteren Termin anbieten.

Der gute Ruf der Hückeswagener Realschule und die Beliebtheit dieser Schulform sind ungebrochen. Entsprechend viele interessierte Eltern und Viertklässler waren am Samstag zum Tag der offenen Tür gekommen und hatten ausreichend Zeit, sich zu informieren und sich an der Schule umzusehen. Schulleiterin Birgit Sköries freute sich über das große Interesse: „Es haben sich über 200 Personen angemeldet, weshalb wir noch einen weiteren Termin anbieten werden“, kündigte sie an. Anders als im vorherigen Jahr, wo aufgrund des Corona-Lockdowns nur eine virtuelle Vorstellung möglich war, durften sich die Schülerinnen und Schüler am Samstag zeitversetzt und unter 2G-plus-Regeln wieder selbst ein Bild von dem Schulgebäude, den angebotenen Fächern und Unterrichtsräumen machen.

Nach der Begrüßung durch das Schulorchester der Jahrgangsstufe 8 und einer einleitenden Informationsveranstaltung in der Aula führten Lehrer die Schüler und ihre Eltern in Kleingruppen durch das Gebäude. Hierbei konnten die gut ausgestatteten Fachräume, aber auch die Sporthalle, Mensa und Schulbücherei erkundet werden. Am Glücksrad gab es kleine Geschenke, im Technikraum durften die zukünftigen Fünftklässler mit Schleifpapier einen Holzwürfel bearbeiten. „Die Klassenräume waren besonders schön“, sagte Timo (10) nach dem Rundgang. Der Wechsel von der Grund- zur Realschule steht für die Familie schon so gut wie fest. „Für einen selber ist es auch spannend, die Schule nochmal zu sehen“, sagte Ina Föhlisch, die selbst an der Realschule die Schulbank gedrückt hatte. Viele Besucher kamen auch aus den Nachbarorten. „Die Realschule bietet ein tolles und vielfältiges Angebot“, meinte eine Wermelskirchenerin, die sich mit der dortigen Sekundarschulform nicht so recht anfreunden kann.

Birgit Sköries und ihr Stellvertreter Thorsten Schmalt machten reichlich Werbung für die Schule und das Unterrichtskonzept, zumal den Realschülern nach dem Abschluss alle Türen für den weiteren Bildungsweg offenstehe. Unterstützt wurde die Schulleitung durch die Lehrerschaft. „Wir haben ganz viele neue und engagierte Kollegen“, machte die Schulleiterin auf das verjüngte Kollegium aufmerksam.