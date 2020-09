Kostenpflichtiger Inhalt: Hückeswagener Schulen in der Corona-Krise : Realschule misst die Qualität der Raumluft

CO 2 -Messung in der Klasse 5a von Lehrer Étienne Michel der Realschule: Bei heruntergelassenen Rollos und geschlossenen Fenstern wurde die Raumluft schnell schlecht. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen MIt einem hochsensiblen Messgerät kann an der Realschule genau festgestellt werden, wann die Räume gelüftet werden müssen. Ein Team des Privatsenders RTL drehte am Freitag an der Kölner Straße; zu sehen ist der Bericht am 2. September in „extra“.