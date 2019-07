Abschluss in Hückeswagen : Realschüler verabschieden sich mit Maskenball

Hückeswagen Fast 120 Real- und Hauptschüler erhielten am Wochenende ihre Abschlusszeugnisse. Die Ausgaben waren feierlich, die Partys danach lang.

Am Samstagmittag wurden drei Abschlussklassen der Realschule verabschiedet. Im Forum an der Weststraße erhielten die scheidenden Schüler ihre Zeugnisse, verbunden mit vielen guten Wünschen und Ratschlägen ihrer Lehrer. Klassenlehrerin Birgit Engels nutzte dazu ein Zitat von Heinrich Böll: „Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller.“ Der Schmetterling ist ein Symbol der Verwandlung und Veränderung. Eine Wandlung haben auch die Abschlussschüler durchgemacht, was die Foto-Präsentationen aus sechs Jahren Realschulzeit deutlich machten.