Hückeswagenr Schule profitiert von AOK-Projekt Realschüler trainieren mit ehemaligen Bundesligaprofis

„Wir haben für die Schuljahre 2023/24 und 2024/25 insgesamt 5500 Euro für Bewegungsprojekte an unserer Schule erhalten“, berichtete Heckmann. Kern des Projektes sei die Ausbildung von Sporthelfern, die in den Pausen Bewegungsangebote für alle sportbegeisterten Schüler in der Turnhalle der Realschule anböten. Ein zusätzliches Angebot im Rahmen des Projekts war der Tag mit Klinkert und Witeczek, die für die AOK arbeiten. „Zusammen haben die beiden Fußballer, die unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 spielten, rund 700 Bundesligaeinsätze hinter sich“, erläuterte die Sportlehrerin.