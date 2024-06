200-Jahr-Feier 2025 in Hückeswagen Realschüler rennen um Stadtparkteich für ihr Schul-Jubiläum

Es ist schwülwarm, schon am frühen Donnerstagmorgen. Der Sommer hat die Schloss-Stadt offenbar endlich erreicht. Die Bedingungen zum ausdauernden Laufen sind damit zu einer frühen Tageszeit aber noch deutlich angenehmer als etwa mittags. Daher verwundert es nicht, dass der Sponsorenlauf der Realschule, an dem die Klassen fünf bis acht teilnehmen, bereits um 8 Uhr startet. Es ist ein zweigeteiltes Sport-Event, das die Schule an diesem Vormittag ausrichtet. Denn nicht nur drehen die Kinder ihre Runden um den Stadtparkteich, in der Mehrzweckhalle findet gleichzeitig ein großes Völkerballturnier statt.